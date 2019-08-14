Суд арестовал Константина Котова, обвиняемого в нарушениях при проведении митинга

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении правил проведения митинга, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следственных органов об избрании в отношении обвиняемого Котова меры пресечения в виде заключения под стражу подлежит удовлетворению", - огласила постановление судья Елена Абрамова.

Согласно решению суда, Котов будет находиться в СИЗО до 12 октября.

Представители защиты обвиняемого заявили ТАСС, что обжалуют решение суда.

Позиции сторон

В ходе заседания следователь настаивал на избрании ареста обвиняемому, мотивируя свою просьбу тем, что Котов собирался скрыться от следствия. "Вина Котова подтверждаемся показаниями свидетелей", - сказал представитель СК. Прокуратура поддержала ходатайство СК в полном объеме.

Защита и поручители, в числе которых основатель и председатель политического комитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский, просили о более мягкой мере пресечения для Котова, в частности в виде 300 тыс. рублей залога или домашнего ареста. "У следствия не было никаких оснований возбуждать это дело", - отметила адвокат Мария Эйсмонт. По ее словам, у Котова нет судимостей, он не собирался скрываться за рубежом. "Котов - гражданский активист, человек с активной жизненной позицией, со взглядами, которые могут кому-то не нравиться", - подчеркнула защитник.

Котов поблагодарил своих поручителей и друзей, которые пришли его поддержать, и назвал возбужденное в отношении него дело нонсенсом. "Я выходил на улицу с целью выразить свою позицию", - резюмировал он. "Я разделяю ваши взгляды полностью", - обратился Явлинский к обвиняемому, покидая зал судебного заседания.

Программисту Котову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Вину он не признает. Единственным в РФ осужденным по этой статье и позже освобожденным от отбытия наказания был активист Ильдар Дадин.

В Следственном комитете ранее сообщили ТАСС, что Котов неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка проведения митинга") в течение предшествующих 180 суток. Так, 10 августа 2019 года он принял участие в несогласованном митинге в центре Москвы, игнорируя при этом законные требования сотрудников полиции о прекращении совершения противоправных действий. Как уточнили в СК, действия Котова носят умышленный характер, он был задержан при попытке скрыться.