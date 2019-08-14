Волгоградские ветеринары проведут проверку из-за видео купания медведя на пляже Урюпинска

ВОЛГОГРАД, 14 августа. /ТАСС/. Комитет ветеринарии Волгоградской области принялрешение провести проверку из-за появления видео с купающимся в реке Хопер на городском пляже Урюпинска медведем, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства

Ролик с медведем на поводке, купающемся на пляже, широко разошелся в Telegram-каналах и СМИ. Утверждалось, что видео сделано в Урюпинске.

"Принято решение провести проверку. В первую очередь, требуется установить, кому принадлежало животное",- сказала представитель пресс-службы.

В свою очередь, мэр Урюпинска Элла Чермашенцева пояснила ТАСС, что в мае - июне в Урюпинск "приезжал цирк-шапито, там был медведь, так что это видео могло быть сделано именно тогда". "Кстати, в то время стояла жара, зверю могло стать жарко и его решили искупать",- пояснила мэр города.

Она уточнила, что никто из жителей Урюпинска и близлежащих поселков не держит дома медведей. Медведи в Волгоградской области не водятся. Чермашенцева подчеркнула, что не видит никаких проблем в том, что медведь искупался в реке, тем более, никаких жалоб от горожан из-за этого случая не поступало.