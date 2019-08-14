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Упрощение получения гражданства РФ жителям Донбасса

Почти 10 тысяч жителей ДНР получили гражданство России

Такие данные приводят в миграционной службе МВД республики

ДОНЕЦК, 14 августа. /ТАСС/. Число жителей Донецкой народной республики (ДНР), получивших паспорт гражданина РФ в упрощенном порядке, приблизилось к 10 тысячам. Об этом в среду сообщили в миграционной службе МВД республики.

"В упрощенном порядке паспорт гражданина Российской Федерации получили 9825 человек", - цитирует сообщение ведомства Донецкое агентство новостей.

С 14 июня 2019 года граждане ДНР начали получать российские паспорта, оформленные в упрощенном порядке. Выдача документов производится на территории Ростовской области. С 1 июля в республике заработала электронная очередь на подачу документов. Такая услуга доступна в 47 отделениях связи.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Документ упрощает порядок получения российских паспортов жителями Донецкой и Луганской народных республик.

Теги
УкраинаРоссияУпрощение получения гражданства РФ жителям Донбасса
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