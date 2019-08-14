Новгородская область дополнительно получит на ремонт дорог около 1 млрд рублей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 августа. /ТАСС/. Новгородская область получит дополнительное финансирование в сумме 970 млн рублей из федерального бюджета на реконструкцию региональных и муниципальных магистралей в 2019 году. Об этом сообщила в среду пресс-служба областного правительства.

"Согласно распоряжению, Новгородская область получит 970 млн рублей. Средства пойдут на приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе новгородского правительства, эти средства область получает не в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", по которому регион уже получил 1,5 млрд рублей. Дополнительные федеральные деньги выделены по распоряжению правительства РФ в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы". Их регион получил после обращения в федеральное ведомство губернатора Андрея Никитина.

"Деньги мы уже в электронном бюджете видим, распределить их сможем после заседания областной думы, которое пройдет в сентябре. Примерно половина этих средств пойдет в бюджет Великого Новгорода и возместит городские расходы по капитальному ремонту Колмовского моста, остальные деньги увеличат объем дорожного строительства в этом году", - прокомментировал журналистам поступление дополнительных федеральных средств на ремонт дорог губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Новгородские власти заключили контракт на сумму 312,8 млн рублей на капитальный ремонт основной переправы областного центра - Колмовского моста, износ которого еще в 2016 году составлял более чем 65%, но капитальный ремонт откладывали из-за отсутствия финансирования. На данный момент подрядчик, выигравший конкурс, приступил к восстановительным работам, они должны завершиться в 2021 году.