Российские общественники предложили связывать памятные военные места веломаршрутами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Представители музеев и общественных палат из разных регионов в четверг провели в Ленинградской области слушания по вопросам увековечения памяти погибших защитников отечества и в качестве одного из предложений озвучили идею связать памятные места, имеющие отношение к Великой Отечественной войне, веломаршрутами. Об этом сообщила пресс-служба "Поискового движения России".

"Речь зашла не только о благоустройстве, но и о том, как популяризировать эти места среди граждан нашей страны. Было высказано достаточно интересное предложение о разработке туристических, в том числе веломаршрутов, которые бы проходили по местам боев, по территории мемориальных зон. Такой опыт есть у отдельных общественных организаций, его конечно необходимо распространять. Мы договорились о том, что отдельно соберемся с экспертным сообществом, с музейщиками, с представителями органов власти для того, чтобы посмотреть и обсудить что необходимо сделать в рамках того, чтобы эта идея была воплощена в жизнь", - процитировала пресс-служба председателя комиссии Общественной палаты РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию, ответственного секретаря "Поискового движения России" Елену Цунаеву.

В июле премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил концепцию по Федеральной целевой программе "Увековечение памяти погибших при защите Отечества", подготовленной к 75-летию годовщины Победы. В рамках программы предполагается восстановление свыше 9,5 тыс. воинских захоронений, будут установлены более 6 тыс. знаков, нанесены около 250 тыс. имен на мемориальные сооружения воинских захоронений. По этой программе планируется привлечь свыше 5 млрд рублей, из которых почти 4 млрд рублей - средства федерального бюджета.

Консультант военно-мемориального отдела Управления Министерства обороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Татьяна Яшкова также отметила проблемы, которые предстоит решить в рамках реализации Федеральной целевой программы. "Сейчас в Министерство обороны поступает множество запросов на розыск паспорта захоронений, которые считаются утерянными в архивах на местах. Также существует ситуация, связанная с тем, что не все муниципалитеты вносят изменения в паспорта по итогам захоронений", - отметила Яшкова.

В дискуссии приняли участие представители поискового сообщества, органов исполнительной власти, члены общественных палат семи регионов России: Калерии, Чечни, Крыма Удмуртии, Новгородской, Ленинградской и Сахалинской областей. Результатом встречи станут рекомендации, которые направят в органы законодательной и исполнительной власти.