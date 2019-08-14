СПЧ подготовит для Путина доклад по итогам проверки сообщений о пытках иеговистов в ХМАО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 августа. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) проверит сообщения о пытках членов организации "Свидетели Иеговы" (признана экстремистской и запрещена в России) в Ханты-Мансийском автономном округе. По итогам проверки будет подготовлен доклад, который совет представит президенту Владимиру Путину, сообщается в среду на сайте СПЧ.

В среду председатель СПЧ Михаил Федотов встретился в Ханты-Мансийском автономном округе с членами запрещенной организации, которые жаловались на пытки. Встреча длилась более четырех часов.

"Мой вывод - мы должны докопаться до истины. Я далек от того, чтобы заранее соглашаться с любой из сторон этой истории, но что совершенно очевидно, что пытки абсолютно недопустимы, а сообщения о пытках должны быть проверены максимально полно, всесторонне и исчерпывающе. Мы не можем допустить, чтобы подобное зло существовало на нашей земле", - заявил Федотов, чьи слова приводятся в сообщении.

Планируется, что член СПЧ Евгений Мысловский по просьбе Федотова прилетит в Сургут, чтобы вместе с руководством региональной прокуратуры и управления Следственного комитета ознакомиться со всеми материалами проверки, проведенной по сообщениям о пытках.

"Я абсолютно уверен в том, что Мысловский сможет представить совету убедительные аргументы для доклада главе государства. Мы знаем, что президент очень негативно относится к фактам применения пыток. Мы помним его слова о том, что это абсолютно недопустимая практика, и поэтому в данном деле самая главная задача - докопаться до истины", - отметил председатель совета.

В феврале были ликвидированы ячейки "Свидетелей Иеговы" в Сургуте и Урае. В организации заявляли, что после обысков последователей "Свидетелей Иеговы" подвергли пыткам, в том числе электрошоком. В региональном управлении Следственного комитета опровергли эти заявления.