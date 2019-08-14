Трампу доложили о стрельбе в Филадельфии

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Президенту США Дональду Трампу доложили о том, что в Филадельфии (штат Пенсильвания) в среду в перестрелке были ранены несколько сотрудников полиции. Об этом говорится в распространенном пресс-службой Белого дома заявлении.

"Президент был оповещен о стрельбе в Филадельфии и продолжает следить за ситуацией", - отмечается в документе.

Полицейское управление города ранее сообщило, что не менее семи его сотрудников пострадали в среду в связи с перестрелкой. Шесть блюстителей закона получили огнестрельные ранения, кроме того, у "дополнительного числа сотрудников" иные травмы. По сведениям телеканала CBS, по крайней мере один из них попал в автоаварию, когда ехал к месту происшествия.

По данным полиции, всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Угрозы их жизням нет.

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