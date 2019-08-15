Замглавы МВД сообщил о резком росте числа нарушений запрета на курение в аэропортах

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Количество нарушений запрета на курение в помещениях российских аэропортов существенно возросло в 2019 году. Об этом говорится в ответе замминистра внутренних дел РФ Михаила Ваничкина на запрос депутата Госдумы Сергея Боярского - автора законопроекта о возвращении курилок в аэропорты.

"Статистика, предоставленная МВД, говорит о растущей динамике нарушений антитабачного закона в аэропортах, - сказал Боярский ТАСС. - Только за первое полугодие 2019 года этот показатель составил более 70% от аналогичного за весь прошлый год, что, безусловно, лишний раз говорит о том, что запрет на курение в общественных местах на территории аэропортов попросту не работает".

Так, в 2018 году полицейские составили 28 048 протоколов об административном правонарушении на территории международных аэропортов РФ. В первом полугодии 2019 года по статье 6.23 КоАП РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака") составлено 19 198 протоколов, говорится в ответе Ваничкина. "Сотрудниками органов внутренних дел на железнодорожном, воздушном и водном транспорте ведется планомерная работа по противодействию нарушениям установленного федеральным законом запрета курения табака", - отмечается в письме замглавы МВД (копия документа есть в распоряжении ТАСС).

16 июля Госдума приняла в первом чтении предложенный депутатом законопроект, согласно которому курение допускается в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов. В настоящее время закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" запрещает курение на территории и в помещениях аэропортов. Против новой инициативы выступает Минздрав РФ, представители которого неизменно подчеркивают, что возвращение курительных комнат в аэропорты подвергнет воздействию табачного дыма некурящих, поскольку, по данным международных исследований, концентрация вредных веществ в воздухе в помещениях рядом с курилками в разы выше.