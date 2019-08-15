Мэр Владивостока рекомендовал предприятиям сократить рабочий день из-за тайфуна

ВЛАДИВОСТОК, 15 августа. /ТАСС/. Мэр Владивостока Виталий Гуменюк рекомендовал предприятиям города сократить рабочий день в четверг в связи с надвигающимся тайфуном "Кроса" и сильными дождями, которые уже начались во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

"Глава Владивостока Олег Гуменюк обратился к руководителям городских предприятий с рекомендацией сократить сегодня, 15 августа, рабочий день. В ближайшие часы синоптики обещают усиление дождя и порывов ветра, город уже начали сковывать пробки", - говорится в релизе.

Сильные дожди в четверг вечером начались в юго-западной части Приморского края, включая Владивосток, сообщил ТАСС дежурный синоптик Приморского гидрометцентра. "Сейчас сильные дожди начались во Владивостоке, в Посьете и в Барабаше, в целом - в юго-западной части края. На восточном побережье сегодня будет спокойно, а вот завтра днем его уже заденет тайфун "Кроса", - рассказал представитель гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, дождь, начавшийся в середине дня во Владивостоке, будет усиливаться. Ночью дожди охватят большую территорию на юго-западе и в западных районах.

На утро четверга в крае оставались подтоплены огороды 115 частных домов в четырех районах, к вечеру размыло дорогу к трем селам в Красноармейском районе. Согласно обновленному прогнозу, тайфун пройдет по наиболее благоприятной для Приморья траектории, и, тем не менее, вызовет сильные дожди и подъем уровней рек в пятницу и субботу.