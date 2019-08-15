В Ингушетии проведут полную экологическую реабилитацию трех прудов до конца 2021 года

МАГАС, 15 августа. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены в рамках нацпроекта "Экология" провести экологическую реабилитацию трех прудов до конца 2021 года. Работы на пруде самого крупного города республики Назрани уже начаты, рассказал ТАСС министр природных ресурсов региона Магомед Бабхоев.

По данным регионального Минприроды, в Ингушетии всего четыре пруда. На оном из них, в городе Сунжа, экологическая реабилитация была проведена в 2018 году.

"В рамках регионального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" мы планируем в декабре 2020 года завершить экологическую реабилитацию пруда в Назрани площадью 20,27 га. Также в 2020 году мы начнем реабилитацию пруда в Карабулаке площадью 14,3 га, а в 2021 году запланировано восстановление и экологическая реабилитация пруда в Малгобеке площадью 8,1 га", - сказал Бабхоев.

По его словам, в Назрани уже начаты работы по очистке пруда от илистого грунта. "Рабочие уже извлекли из пруда около 8 тыс. куб. м донных отложений из запланированных 130 тыс. куб. м. На данный момент вся техника занята выполаживанием береговых надводных откосов площадью 12 тыс. кв. м, эта работа выполнена на 50%. Аналогичная работа будет проведена в сроки и на других прудах", - добавил министр.

В нацпроект "Экология" входят программы "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта планируется направить 4,041 трлн рублей.