Американским врачам рекомендуют спрашивать у пациентов, употребляют ли они наркотики

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Независимая экспертная группа при Министерстве здравоохранения и социальных служб США впервые рекомендовала врачам интересоваться у совершеннолетних пациентов о возможных случаях употребления наркотиков. Проект этой рекомендации был опубликован на сайте организации в рамках принимаемых властями мер по борьбе с опиоидным кризисом в стране.

Рабочая группа, состоящая из медицинских экспертов, считает, что доктора должны интересоваться у своих пациентов, употребляют ли они наркотические средства, а также такие рецептурные препараты, как опиоидные болеутоляющие, без соответствующего на то разрешения. В случае положительного ответа, больной будет направляться на дополнительное обследование и последующее лечение.

Рекомендации врачам

По словам заместителя руководителя группы Карины Дэвидсон, эксперты ждут отзывов представителей общественности, ознакомившись с которыми представят окончательные рекомендации с учетом выраженных мнений. При этом группа не рекомендует вводить обязательные тесты на наркотики. Речь идет лишь о ряде вопросов, которые врач может задать в беседе с пациентом или которые могут быть занесены в анкету. "Эта рекомендация касается обследования, - отметила Дэвидсон. - Задается просто несколько вопросов с целью узнать, есть ли у кого-то, кому не поставлен соответствующий диагноз, проблемы".

С 2008 года действовали рекомендации группы, согласно которым врачам не нужно задавать вопросы об употреблении наркотиков. Дэвидсон пояснила, что с тех пор были разработаны вопросы, ответы на которые, как было доказано за многие годы, могут предоставить наиболее точную информацию.

Как напоминает руководитель организации потребителей Public Citizen Health Research Group Майкл Каром, такого рода вопросы уже широко распространены в общей медицинской практике, "в связи с тем, что существует очень много заболеваний, которые могут быть вызваны употреблением наркотических средств". "Такая рекомендация мне кажется разумной в ситуации, когда предоставлены точный диагноз, эффективное лечение и надлежащий уход", - отметил Каром.

Опиоидный кризис в США

Группа сообщила, что в прошлом году у 7,5 млн американцев в возрасте 12 лет и старше была диагностирована зависимость от наркотических средств. В 2017 году было зафиксировано 70,2 тыс. смертей в результате передозировки наркотиков.

В заявлении группы приводятся результаты опроса, согласно которому в 2017 году 11,5% совершеннолетних американцев употребляли наркотики. Кроме того, эксперты сообщили, что в прошлом месяце 8,5% беременных американок в возрасте от 18 до 44 лет употребляли наркотики. Среди употребляющих наркотики в возрасте 12 лет и старше 85,3% признали, что курили марихуану, а 19,5% - принимали "психотерапевтические препараты", включая опиоиды и другие обезболивающие средства.

Опиоидный кризис, который специалисты считают одной из важнейших проблем в сфере здравоохранения США, берет свое начало в 1990-х годах, однако единой стратегии борьбы с наркотиками до сих пор не выработано. Согласно оценкам медицинского издания STAT, если не принять срочных мер, то от передозировки опиоидами в США в течение следующих 10 лет могут умереть около 500 тыс. человек. Примерно столько же американцев скончались от ВИЧ с 1980 года по настоящее время.

Дональд Трамп весной 2017 года распорядился создать Президентскую комиссию США по борьбе с опиоидным кризисом и 26 октября 2018 года присвоил опиоидному кризису статус чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. Это предусматривает принятие комплекса мер по оказанию помощи наркозависимым и противодействию распространению наркотиков этой группы на черном рынке.