Полпред президента назвал геройскими действия экипажа A321, севшего в поле в Подмосковье

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов назвал геройскими действия экипажа аэробуса "Уральских авиалиний", совершившего в четверг аварийную посадку в Подмосковье.

"Экипаж действовал слаженно и профессионально: в сложнейшей ситуации пилоты приняли верные решения. Без сомнения, эта героический поступок! Молодцы и пилоты, и бортпроводники! Да и сами пассажиры проявили спокойствие и выдержку - никакой паники на борту", - говорится в комментарии Цуканова, размещенном на сайте полпредства.

Пассажирский самолет Airbus A321, следовавший рейсом Москва - Симферополь, после вылета из аэропорта Жуковский совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По данным Росавиации, на взлете аэробус столкнулся со стаей чаек, что привело к перебоям в работе двигателей. Всего на борту самолета находились более 230 человек. По последним данным Минздрава РФ, в результате аварийной посадки пострадали 23 человека, среди них девять детей. Из числа пострадавших госпитализирована одна женщина.