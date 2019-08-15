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Аварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье

Полпред президента назвал геройскими действия экипажа A321, севшего в поле в Подмосковье

Николай Цуканов также отметил стойкость пассажиров во время происшествия
Описание
© EPA-EFE/SERGEI ILNITSKY

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов назвал геройскими действия экипажа аэробуса "Уральских авиалиний", совершившего в четверг аварийную посадку в Подмосковье.

"Экипаж действовал слаженно и профессионально: в сложнейшей ситуации пилоты приняли верные решения. Без сомнения, эта героический поступок! Молодцы и пилоты, и бортпроводники! Да и сами пассажиры проявили спокойствие и выдержку - никакой паники на борту", - говорится в комментарии Цуканова, размещенном на сайте полпредства.

Пассажирский самолет Airbus A321, следовавший рейсом Москва - Симферополь, после вылета из аэропорта Жуковский совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По данным Росавиации, на взлете аэробус столкнулся со стаей чаек, что привело к перебоям в работе двигателей. Всего на борту самолета находились более 230 человек. По последним данным Минздрава РФ, в результате аварийной посадки пострадали 23 человека, среди них девять детей. Из числа пострадавших госпитализирована одна женщина.

Теги
РоссияАварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
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