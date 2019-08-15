Карелия получит дополнительно 34 млн рублей на покупку лесопожарной техники по нацпроекту

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 августа. /ТАСС/. Департамент лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу направит в 2019 году дополнительно 34 млн рублей Карельскому центру авиационной и наземной охраны лесов в рамках национального проекта "Экология". Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии Карелии.

"Департамент лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу сообщил, что региональному Минприроды в этом году дополнительно выделят средства субвенций в размере 34 млн рублей на дооснащение учреждения техникой и оборудованием", - говорится в сообщении.

В 2019 году республика уже получила 43,7 млн рублей на обновление парка оборудования для борьбы с лесными пожарами, которое в основном закупалось в 2011-2012 годах, а его износ оценивается в 80-100 процентов. Дополнительные средства власти планируют направить на покупку новых тракторов, впервые в арсенале лесопожарных появятся вездеходы и квадрациклы с прицепами. С помощью нового седельного тягача с тралом сотрудники центра охраны лесов смогут доставлять спецтехнику в труднодоступные места.

"Сейчас у нас есть пять тягачей на всю Карелию, их закупали в 2011 году, поэтому надо понимать, что они свой ресурс выработали - их будут ремонтировать. Тягач с тралом необходим, чтобы доставлять технику в труднодоступные места. Мы понимаем, что если пожар находится на севере, а, например, трактор - в центральной части Карелии, то без трала не обойтись", - рассказала ТАСС начальник отдела охраны и защиты лесов Минприроды Карелии Лариса Елькуева.

Согласно майским указам президента РФ Владимира Путина был разработан нацпроект "Экология". На его исполнение планируется потратить 4,41 трлн рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - свыше 3,2 трлн рублей).