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Возле здания офиса президента Украины провалился асфальт

Инцидент произошел из-за проблем с коммуникациями

КИЕВ, 15 августа. /ТАСС/. Рядом со зданием офиса президента Украины в Киеве из-за проблем с коммуникациями провалился асфальт. Об этом сообщила пресс-секретарь коммунальной корпорации "Киевавтодор".

"Провал случился из-за коммуникаций, каких именно коммуникаций - сейчас устанавливают", - приводит ее слова издание "Украинские новости".

По данным "Киевавтодора", провал образовался рано утром, однако дорогу перекрывать не стали.

В июне подобный инцидент произошел на центральной улице Киева Крещатике, в результате чего под асфальт провалились два автомобиля.

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