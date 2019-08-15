Возле здания офиса президента Украины провалился асфальт

КИЕВ, 15 августа. /ТАСС/. Рядом со зданием офиса президента Украины в Киеве из-за проблем с коммуникациями провалился асфальт. Об этом сообщила пресс-секретарь коммунальной корпорации "Киевавтодор".

"Провал случился из-за коммуникаций, каких именно коммуникаций - сейчас устанавливают", - приводит ее слова издание "Украинские новости".

По данным "Киевавтодора", провал образовался рано утром, однако дорогу перекрывать не стали.

В июне подобный инцидент произошел на центральной улице Киева Крещатике, в результате чего под асфальт провалились два автомобиля.