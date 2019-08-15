Сенатор от Ингушетии готов помочь в протезировании руки избитой семилетней девочки

МАГАС, 15 августа. /ТАСС/. Сенатор от Ингушетии Белан Хамчиев выразил готовность оказать помощь в протезировании ампутированной части руки избитой в республике семилетней девочки, сообщила в четверг пресс-служба главы региона.

"Девочка еще проходит лечение, первая операция уже прошла. Сейчас врачи Научно-исследовательского института [неотложной детской хирургии и травматологии] наблюдают за раной. Возможно, понадобятся еще операции. В ближайшее время начнем консультации с привлечением как отечественных, так и зарубежных специалистов по вопросу изготовления современного бионического протеза, который максимально приближен к действию человеческой руки и значительно повышает качество жизни", - передает пресс-служба слова Хамчиева на встрече с врио главы региона Махмудом-Али Калиматовым.

Он отметил, что помощь в протезировании будет оказываться девочке и далее, поскольку с учетом возрастных изменений ребенка биопротез необходимо будет менять. Постоянную консультативную помощь в этом вопросе также готовы оказать специалисты Научно-исследовательского института (НИИ) неотложной детской хирургии и травматологии под руководством Леонида Рошаля. "Сроки, когда именно понадобится протез, назвать пока сложно, поскольку лечение еще продолжается. Но первые консультации по этому вопросу мы уже ведем", - добавил сенатор.

Как сообщила пресс-служба, руководство Ингушетии также подключится к этому вопросу, региональные власти в ближайшее время урегулируют все вопросы для дальнейшей передачи девочки в новую семью. "За ситуацией следит уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, я лично, а также органы опеки и правоохранительные органы. Как только будут завершены все следственные процедуры и вопросы с оформлением новой опеки, мы определим для девочки новых родителей", - сказал Калиматов.

Семилетняя девочка 4 июля была доставлена в тяжелом состоянии в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии с множеством травм, ожогов и порезов. Ей провели операцию по спасению сосудов кистей рук. 5 июля ребенка перевели в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где при обследовании выявили старые переломы ребер и травму позвоночника. Врачи сообщали, что левая рука ребенка будет сохранена, а правую придется ампутировать. 7 августа врачи провели удаление омертвевшей части руки, включая кисть и предплечье.

Обвиняемая в избиении ребенка - 35-летняя жительница города Сунжа, которая приходится ей тетей, - была задержана 4 июля. Против нее возбудили уголовное дело, женщина арестована. В рамках расследования уголовного дела были допрошены родители девочки и другие близкие родственники.