Здания в Якутске будут укреплять высокотехнологичной системой, разработанной в Москве

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Система укрепления и защиты зданий от воздействия экстремальных погодных условий CarbonWrap, разработанная резидентом столичной особой экономической зоны "Технополис "Москва", до конца года будет впервые применена в Якутске, где здания построены в условиях вечной мерзлоты. Об этом в четверг сообщила пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"До конца года в Якутске планируется определить объект для пилотного применения системы CarbonWrap в условиях вечной мерзлоты. Кроме того, власти Якутска рассматривают возможность использования композитных материалов Нанотехнологического центра композитов [разработчик системы] на объектах инфраструктуры города, в частности, заменить традиционные металлические дорожные ограждения на ограждения из стеклопластика", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что, поскольку все инфраструктурные и жилые объекты Якутска строились и строятся в условиях вечной мерзлоты, фундамент здания бывает сопоставим по высоте с надземной частью. "С учетом данной специфики и особенностей климата, свайная часть фундамента зачастую нуждается в усилении, которое сегодня проводится традиционными способами - металлическими обоймами. Применение композитных материалов на основе углеродных волокон может уменьшить сроки и стоимость проведения данных работ и продлить срок службы усиливаемых конструкций", - поясняет пресс-служба.

По словам главы департамента Александра Прохорова, которого цитирует пресс-служба, высокотехнологичные разработки резидентов московской ОЭЗ сегодня пользуются высоким спросом не только на территории города, но и по всей России. "Композитные материалы столичного производства используются в таких областях, как авиастроение, автомобилестроение, судостроение, атомная и аэрокосмическая промышленность, медицина, дизайн, гражданское и промышленное строительство. НЦК является резидентом столичной ОЭЗ и пользуется значительными преференциями от города, что позволяет компании сократить налоги и обязательные платежи до 47% и инвестировать средства в дальнейшие разработки и создание инновационных продуктов - на эти цели компания планирует потратить более 2 млрд рублей до 2024 года", - сообщил Прохоров.

Нанотехнологический центр композитов с 2012 года производит и внедряет в России систему внешнего армирования на основе углеволокна. Система предназначена для ремонта и усиления строительных конструкций с целью устранения последствий разрушения бетона и коррозии арматуры в результате длительного воздействия природных факторов и агрессивных сред в процессе эксплуатации.