Минздрав России положительно оценил работу в сфере детского здравоохранения в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 15 августа. /ТАСС/. Министерство здравоохранения России положительно оценило реализацию в Дагестане федерального проекта "Развитие детского здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение". Об этом сообщила журналистам в четверг пресс-служба Минздрава Дагестана.

"Высокой оценки федерального Минздрава заслужили итоги реализации в Дагестане регионального проекта "Развитие детского здравоохранения", выполняемого в рамках нацпроекта "Здравоохранение", по итогам первого полугодия 2019 года. Это было озвучено на видеоселекторном совещании с регионами России. Так, за первое полугодие 2019 года младенческая смертность в Дагестане снизилась на 21% - с 8,3 до 6,5 на тыс. новорожденных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это стало возможным благодаря "целому комплексу мер, принятых в регионе", включая подготовку квалифицированных кадров, внедрение ультрасовременных технологий в репродуктивной медицине, акушерстве, гинекологии и неонатологии, а также оснащение современным оборудованием медучреждений, оказывающих помощь беременным и детям, в том числе новорожденным.

Кроме того, в рамках нацпроекта в течение текущего года было запланировано практическое обучение более 200 дагестанских специалистов - акушеров-гинекологов, неонатологов и анестезиологов-реаниматологов - в симуляционных центрах. В пресс-службе сообщили, что все они прошли подготовку с опережением графика и теперь внедряют полученные навыки в своей врачебной практике.

"Совершенствуется и педиатрическая помощь, постоянно возрастает объем и перечень выполняемой высокотехнологичной медицинской помощи. Детские поликлиники республики получили новое оборудование - закуплено 94 единицы современного оборудования в 32 медицинские организации", - сообщается в тексте.

Также в 2019 году семь детских поликлиник в республике переходят на принципы бережливой организации труда в своей работе. "Такой подход экономит время как пациентов, так и врачей, позволяя большее внимание уделять полезному взаимодействию доктора и ребенка. Также идет работа по созданию в данных поликлиниках комфортных условий пребывания родителей с детьми", - отмечает ведомство.

Помимо этого, Минздрав Дагестана предложил применить "бережливые технологии" и в работе женских консультаций, что также будет очень удобно для женщин.

О нацпроекте

Нацпроект "Здравоохранение" рассчитан до 2024 года и состоит из восьми федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий", "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" и "Развитие экспорта медицинских услуг".

Нацпроект предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. На его реализацию планируется направить 1,73 трлн рублей. Куратором нацпроекта является зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.