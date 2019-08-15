Власти Дагестана намерены в срок завершить обучение предпенсионеров по нацпроекту

МАХАЧКАЛА, 15 августа. /ТАСС/. Обучение более чем 700 людей предпенсионного возраста в Дагестане, которую премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал отстающей в реализации проекта "Старшее поколение", будет завершено в срок - до конца года. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе министерства труда и социального развития региона.

Медведев по итогам состоявшегося 2 июля заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященного реализации нацпроектов в регионах страны, поручил Минтруду России проанализировать причины неисполнения в установленный срок мероприятий федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". В частности, не исполняется проект в Дагестане и Ингушетии.

"В ближайшие 10 дней завершатся конкурсные процедуры по отбору образовательных учреждений для обучения граждан предпенсионного возраста, после чего будет определен перечень образовательных учреждений, которые будут проводить переобучение. До конца месяца будет начато обучение, и до конца ноября мы направим на курсы переподготовки 798 предпенсионеров", - уточнили в пресс-службе.

Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста является одной из задач федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". Нацпроект "Демография" рассчитан на 2019-2024 годы и включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет - 3,1 трлн рублей.