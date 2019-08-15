В Ингушетии до конца года перевыполнят план реализации проекта "Старшее поколение"

МАГАС, 15 августа. /ТАСС/. Минтруда Ингушетии, которую ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал отстающей в реализации проекта "Старшее поколение", перевыполнит план реализации проекта по нескольким направлениям. В частности, до 16 октября будет завершено запланированное до конца года обучение 120 предпенсионеров, рассказала в четверг ТАСС ведущий специалист ведомства Лидия Гагиева.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, по итогам состоявшегося 2 июля заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященного реализации нацпроектов в регионах, поручил Минтруду России проанализировать причины неисполнения в установленный срок мероприятий федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". В частности, не исполняется проект в Дагестане и Ингушетии.

"Мы перевыполнили план, изначально в этом году должны были пройти обучение 97 человек, но мы уже направили на обучение 123 человека. Завершить обучение плановой группы на 2019 год мы должны были в ноябре, но мы опережаем эти сроки - последняя группа завершит обучение уже 16 октября. Из-за документов по нормативам, сложности порядка документов, неосвоения средств мы попали в отстающие регионы, но средства будут освоены уже в начале сентября по завершении обучения первых семи из девяти групп предпенсионеров", - сказала Гагиева.

Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста является одной из задач федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". Нацпроект "Демография" рассчитан на 2019-2024 годы и включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни".