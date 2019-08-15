МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Власти Москвы выпустили карту города для туристов на трех языках мира, ее можно бесплатно получить в отелях, парках и музеях столицы. Об этом в четверг сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сделали новые карты города для туристов на трех языках: русском, английском и китайском. Хорошая помощь даже в век интернета. Компактные складные карты удобно носить. А еще в них много полезной информации: как добраться до аэропорта, арендовать машину или велосипед, схема московского метро, интересные музеи", - написал Собянин на своей странице "ВКонтакте".