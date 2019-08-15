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Мосгорсуд признал законным арест студента, обвиняемого в участии в массовых беспорядках

Даниил Конон останется под стражей до 11 октября

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд оставил под арестом студента МГТУ им. Н. Э. Баумана Даниила Конона, обвиняемого в участии в массовых беспорядках в Москве 27 июля, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд, выслушав мнения сторон, пришел к выводу о том, что решение заключить под стражу обвиняемого было вынесено законно и обоснованно, поэтому апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит", - огласила решение судья.

Конон был арестован Пресненским районным судом на срок до 11 октября. Он работал сборщиком подписей у незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Ивана Жданова, вину он не признает.

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок, который стал первым из фигурантов, кто признал вину и раскаялся.

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