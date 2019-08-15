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В РФ утвердили ГОСТы допустимого воздействия химической продукции на здоровье человека

В частности, утвержден ГОСТ 34554-2019 "Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Испытания по оценке репродуктивной токсичности двух поколений"
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© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Национальные стандарты допустимого воздействия химической продукции на организм человека, его детородные возможности, а также детей в утробе матери, утверждены в России. Об это порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, сообщили в пресс-службе Росстандарта.

"В августе 2019 года Росстандартом в качестве национальных стандартов РФ утвержден целый ряд новых межгосударственных стандартов, являющихся гармонизированными по отношению к документам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в области методов испытания по воздействию химической продукции на организм человека", - говорится в сообщении.

В частности, утверждены ГОСТ 34554-2019 "Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Испытания по оценке репродуктивной токсичности двух поколений", а также ГОСТ 34555-2019 "Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Определение токсичности при повторном/многократном воздействии с одновременным определением оценки репродуктивной/эмбриональной токсичности скрининговым методом".

Кроме того, утверждены ГОСТы по токсикокинетическим испытаниям, испытаниям по оценке острой токсичности при внутрижелудочном поступлении и другие. "Введение в действие новых стандартов будет способствовать установлению единых требований к методам испытаний по оценке воздействия химической продукции на организм человека. Все стандарты внесены техническим комитетом по стандартизации № 339 "Безопасность сырья, материалов и веществ", - уточнили в ведомстве.

Одним из достижений ОЭСР в сфере международного регулирования оборота химических веществ является внедрение системы взаимного признания данных, полученных при исследовании химических веществ государствами-членами ОЭСР. Так, сведения о безопасности химических веществ, полученные в государстве-члене ОЭСР с учетом руководящих принципов испытаний и принципов надлежащей лабораторной практики, принятых ОЭСР, могут быть приняты в других странах-членах ОЭСР.

В России разработан и введен в действие для добровольного применения 121 документ по стандартизации, внедряющий методики исследования ОЭСР (исследование физико-химических свойств, токсикологические исследования, экотоксикологические исследования). Кроме этого, в рамках программы национальной стандартизации на 2019 год ведется разработка еще 15 проектов стандартов, внедряющих исследования, соответствующие требованиям ОЭСР.

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