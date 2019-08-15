Сквер Виктора Цоя в Петербурге планируют благоустроить в 2019 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Благоустройство сквера в Любанском переулке в Петербурге, который имеет неофициальное название "сквер Виктора Цоя" завершится в сентябре 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета финансов в четверг.

Советский исполнитель, основатель и лидер группы "Кино" Виктор Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года. Сквер, названный в честь музыканта в 2012 году, расположен рядом с котельной "Камчатка", где певец подрабатывал кочегаром.

"В июле 2019 был определен подрядчик на выполнение благоустройства - ООО "А2ТЭК". Запланированы работы по расчистке и подготовке площадки, по ландшафтному дизайну, включая выполнение работ по восстановлению и укреплению газонов, подсадке растений на основе новых технологий, по установке оборудования для игр и воркаута для всех возрастов. По плану работы по благоустройству должны быть завершены в сентябре 2019 года", - отмечается в сообщении.

Также в день памяти Виктора Цоя в Петербурге кинотеатры сети "Каро" покажут отреставрированную версию кинофильма "Игла" Рашида Нугманова, где Цой сыграл одну из главных ролей. Аналогичные показы пройдут в кинотеатрах сети в Москве, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Самаре, Сургуте и Тюмени.

Виктор Цой погиб в автокатастрофе, когда возвращался с рыбалки во время отдыха в Латвии. Находясь за рулем автомобиля "Москвич-2141", он не справился с управлением. Автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом, двигавшимся ему навстречу. 19 августа его похоронили на Богословском кладбище в Ленинграде. После его гибели в 1990 году группа распалась.