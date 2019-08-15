Лидер группы Little Big стал креативным директором "Связного"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Фронтмен группы Little Big Илья "Ильич" Прусикин назначен креативным директором ретейлера "Связной" (объединяет магазины под брендами "Связной" и "Евросеть"). На новой должности Прусикин будет отвечать за креатив и внешние коммуникации, сообщили в четверг в компании.

Идея пригласить музыканта на руководящую позицию оказалась ситуативной и появилась у руководства "Связного" после публикации нового выпуска "Трэш Лото" на YouTube-канале "КликКлак" - студии, которой принадлежит авторство клипов группы Little Big, пояснили в компании. "В нем "Ильич" проиграл спор, и по его итогам он должен был устроиться на официальную работу. Для "Ильича" работа в "Связном" станет первой официальной записью в трудовой книжке", - рассказали в компании.

В "Связном" считают, что Прусикин понимает покупателей и поможет компании делать лучшие на рынке предложения актуальных товаров. "Мы давно искали подходящего кандидата на должность креативного директора. И когда мы узнали, что "Ильич" в поиске работы, сомнений не было, что он идеально справится с этой ролью", - прокомментировала назначение генеральный директор "Связного" Оксана Гуськова.

На позиции креативного директора Прусикин будет отвечать за разработку и реализацию рекламных кампаний, запуск собственных продуктов "Связного" и поддержание имиджа высокотехнологичного ретейлера, говорится в сообщении.