Суд отправил на пересмотр дело о взыскании убытков с дирекции Минкультуры в пользу БДТ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Северо-Западного округа отменил решения нижестоящих инстанций по взысканию с Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ 827 тыс. рублей убытков в пользу Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова (БДТ) за отмененные спектакли и направил дело на новое рассмотрение, следует из решения суда.

Театр подавал несколько исков в суд на дирекцию после реконструкции, которая завершилась в 2014 году. Дирекция выступала заказчиком работ. В данном иске он требовал взыскать убытки за семь отмененных спектаклей из-за дефектов при работах и затраты на экспертизу. Первая инстанция - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области - отказался удовлетворить иск, затем Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отменил это решение и взыскал деньги с дирекции. Оно было обжаловано в кассационном порядке.

"Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда - отменить. Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области", - говорится в документе.

Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации заключила контракт с компаниями ЗАО "ТДМ" ("Театрально-декорационные мастерские") и АО "Балтстрой" по производству работ по реконструкции и ремонту БДТ в Петербурге. После окончания работ дирекция обратилась в администрацию театра для постановки на баланс театрального оборудования и приемке выполненных работ, но администрация БДТ выявила факты ненадлежащего ремонта. В театре ТАСС сообщали, что после реконструкции в здании зафиксировали протечки крыши и затопление подвала.

По другим искам суды уже также вынесли ряд решений, в частности, в июле суд обязал дирекцию устранить недостатки в оборудовании БДТ на 487 млн рублей. Другое судебное разбирательство театра и дирекции по реставрации, которое связано с поставками программного обеспечения для оборудования, закончилось заключением мирового соглашения. По нему дирекция Минкультуры РФ намерена не позднее 15 апреля 2021 года устранить недостатки в программном обеспечении, предъявленные ей театром.