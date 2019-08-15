В Казанском кремле откроют баннерную выставку, приуроченную к чемпионату WorldSkills

КАЗАНЬ, 15 августа. /ТАСС/. Музей-заповедник "Казанский кремль" откроет баннерную выставку "Слава в руках труда", приуроченную к чемпионату мира по профессиональному мастерству WorldSkills. Об этом сообщила в четверг журналистам замдиректора по научной работе музея-заповедника Светлана Коновалова.

"В понедельник мы монтируем выставку "Слава в руках труда". На 35 наших баннерах будут рассказаны истории, судьбы людей, которые внесли вклад в развитие промышленности, сельского хозяйства. То есть, это наши герои труда в разных сферах жизни", - сказала она.

Среди многочисленных мероприятий, проводимых на территории Казанского кремля в дни чемпионата, значится световое шоу.

"Озвучка будет, это произведения наших татарстанских композиторов в современных аранжировках, это "Легенда о Сююмбике", что близко нам, Казанскому кремлю. Будет иллюстрироваться данное шоу работами, сокровищницами наших республиканских музеев, то есть, это и Государственный музей изобразительных искусств, и наши фонды, мы представим свои коллекции, самое лучшее, что мы храним", - сказала Коновалова.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в Worldskills в 2012 году. Мировой чемпионат WorldSkills 2019 пройдет в Казани 22-27 августа. За право проведения соревнований город соперничал с Парижем и бельгийским Шарлеруа.