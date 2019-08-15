В зоопарке нидерландского города Арнем родился детеныш носорога с квадратными губами

ГААГА, 15 августа. /ТАСС/. В одном из крупнейших в Нидерландах королевском зоопарке Burgers' Zoo, расположенном недалеко от города Арнем, родился детеныш носорога с квадратными губами. Животное, как сообщается в пресс-релизе, опубликованном в четверг на официальном сайте зоопарка, чувствует себя прекрасно.

С 2002 года в Burgers' Zoo добились на свет появилось как минимум 10 этих крупных непарнокопытных млекопитающих. Всего же в зоопарках стран Европы, как указывается в пресс-релизе, обитает 269 носорогов с квадратными губами: из них 116 самцов и 153 самки. В среднем же ежегодно в Европе рождается только десять носорогов с подобным отличительным признаком, поэтому это считается довольно редким явлением.

По словам экспертов, разводить носорогов в неволе достаточно сложно: большинство представителей этого вида животных бесплодны. Кроме того, часто взрослые самки подавляют своих дочерей. В результате последние могут завести потомство только при переводе в другой зоопарк.

В настоящее время в природе остается всего пять основных видов носорогов, среди которых белый, индийский, суматранский, черный и яванский. Из них, по оценкам экспертов, носороги с квадратными губами считаются наиболее социальными. Они живут небольшими группами, состоящими из самок и их детенышей, в отличие от представителей остальных видов, которые, как правило, ведут одинокий образ жизни и сходятся друг с другом лишь во время брачного периода. Самцы же носорогов с квадратными губами живут в одиночестве, разграничивая свою территорию.

В связи с этим, для успешного размножения этих млекопитающих, как утверждают специалисты, необходимо, учитывать особенности их поведения. В частности, звери должны иметь в своем распоряжении достаточно много места, позволяющего им свободно сходиться и расходиться. В королевском зоологическом парке Burgers' Zoo для них созданы все необходимые условия. Более того, в нем обитает самец и две самки носорогов с квадратными губами, способные иметь потомство.