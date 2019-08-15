Выставка о Кубани в годы войны появится в парке "Россия - моя история" в Краснодаре

КРАСНОДАР, 15 августа. /ТАСС/. Экспозиция, посвященная Кубани в годы Великой Отечественной войны, появится в мультимедийном парке "Россия - моя история" в Краснодаре, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе краевой администрации.

"Сейчас проводится масштабная работа по оцифровке документальных данных для новой интерактивной выставки в музее. Она будет посвящена истории Кубани во время Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Выставка будет одним из мероприятий празднования 75-й годовщины Победы. Среди прочих мероприятий - открытие обучающей площадки для молодежи "Юный поисковик Кубани", запланированный на апрель патриотический автопробег "Небо Кубани" по местам гибели пилотов.

К мероприятиям, посвященным предстоящему 9 Мая, планируется привлекать школьников и студентов, организовывать встречи с ветеранами, задействовать школьные музеи. "Это должны быть не просто уголки воинской славы, а места постоянного посещения - дети должны знать имена тех, кто защищал нашу землю и воевал за их будущее", - приводят в сообщении слова губернатора Вениамина Кондратьева.

Первый комплекс "Россия - моя история" открылся в 2015 году в Москве, позже появились филиалы в Уфе, Екатеринбурге, Ставрополе, Волгограде, Махачкале и других городах. В Краснодаре парк открылся в ноябре 2018 года.

Кубань во время войны

Летом 1942 года началась Битва за Кавказ, в рамках которой оккупирован оказался юг современной России, в том числе территория Кубани и Причерноморье. Краснодар был занят в середине августа 1942 года, отбит советскими войсками 12 февраля 1943 года, а полностью Кубань была освобождена осенью того же года.

Именно на территории современного Краснодарского края удалось остановить прорывавшиеся к кавказской нефти немецкие войска. Линия обороны проходила по горным хребтам неподалеку от Туапсе и Горячего Ключа, советские войска 150 дней сдерживали врага.

С лета 1942 года, когда пал Севастополь, Туапсинский порт являлся главной военно-морской базой Черноморского флота.