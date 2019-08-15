Леопардов из центра восстановления планируется выпустить в дикую природу Кавказа весной

СОЧИ, 15 августа. /ТАСС/. Центр восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе готовит к выпуску в дикую природу пять котят переднеазиатского леопарда весной 2020 года. Об этом ТАСС сообщил руководитель центра Николай Воронин.

"Мы склоняемся к весеннему выпуску, чтобы сохранить жизнь леопардам, минимизировать риски их потери. Выпускаем их в возрасте около двух лет, когда естественный период половозрелости не наступил, то есть оставляем запас для адаптации и формирования своего собственного биологического сигнального поля, чтобы на следующий год сформировать пару и принести потомство", - сказал Воронин.

Он отметил важность подготовки места выпуска. "Важно обустроить матрицу фотоловушек, провести работу с местным населением, сформировать механизм принятия решений, включая главу региона и ответственных ведомств, чтобы все были готовы к тому, что у них появится такой представитель фауны. Эта работа ведется непрерывно", - подчеркнул собеседник агентства.

В центре обитают пять котят - два самца и три самки - в возрасте 13-14 месяцев. "Они еще достаточно молоды, чтобы выпускать их в дикую природу. Они в том возрасте, когда мы начинаем процедуру отделения котят от матери, чтобы перевести детенышей на индивидуальную программу подготовки, чтобы они самостоятельно без помощи мамы могли охотиться, умели взаимодействовать с особями своего вида и реагировать на изменения окружающей среды", - сказал руководитель центра.

Вопрос того, сколько котят в итоге будут выпущены, решится по результатам оценки их поведения. Животным предстоит пройти тестирование на умение избегать человека и способность добывать себе пищу естественным образом в природе. Экзамен будет проходить за несколько месяцев до выпуска леопардов в природу.

В дикой природе на Северном Кавказе обитают три переднеазиатских леопарда: самцы Ахун и Артек на территории Кавказского заповедника и самка Волна в национальном парке "Алания" в Ирафском районе Северной Осетии. Один из выпущенных в июле 2016 года в Кавказский заповедник самцов по кличке Килли погиб в Абхазии в начале февраля. Второй самец Эльбрус пропал из виду в дикой природе Южной Осетии.

Программа восстановления популяции леопарда

До середины XX века леопард был широко распространен на Кавказе, он занимал практически все горные территории. Однако к 1950-м годам его численность резко сократилась. Во многих районах животное было полностью уничтожено по вине человека.

В 2005 году специалистами WWF России и РАН была разработана программа восстановления популяции леопарда на Кавказе. В 2007 году ее утвердили на уровне правительства РФ, с 2009 года ее поддерживает президент России Владимир Путин.

Программа по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе реализуется Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, Всемирного фонда дикой природы, Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, Московского зоопарка, АНО "Центр природы Кавказа" при содействии Международного союза охраны природы и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов.