Власти в Дагестане планируют назначить ответственных за внедрение ГТО в муниципалитетах

МАХАЧКАЛА, 15 августа. /ТАСС/. Власти Дагестана назначат ответственных за внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в городах и районах республики, говорится в сообщении на сайте правительства республики по итогам совещания под руководством председателя правительства региона Артема Здунова по вопросу внедрения комплекса ГТО.

"Министр [по физической культуре и спорту Дагестана] предложил главам муниципальных образований назначить ответственных за внедрение комплекса ГТО лиц, а также обеспечить функционирование центров тестирования [ГТО] в срок до 30 августа", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что глава Минспорта региона Магомед Магомедов обратил внимание на "необходимость активизировать взаимодействие между руководителями спорткомитетов, начальниками управлений образования и иными организациями в муниципальных образованиях по внедрению комплекса ГТО".

Центры тестирования ГТО

В Дагестане, по словам Магомедова, создано 43 муниципальных центра тестирования "Готов к труду и обороне", однако работу в полном объеме выполняют только 6 из них. "Остальные центры тестирования в муниципальных образованиях работу не проводят. Возможно, она проводится, но данные о приеме нормативов комплекса ГТО без регистрации на официальном сайте ГТО не учитываются. Присвоение знаков отличия комплекса ГТО лицам, не зарегистрированным на сайте ГТО, не производится министерством спорта России", - отметил он.

Глава правительства республики сообщил, что сейчас Дагестан по внедрению ГТО "не на самых передовых позициях, что странно для спортивной республики".

"ГТО - это не только спорт, это воспитательный процесс, это отношение директоров наших школ, не только спортивных, но и общеобразовательных, классных руководителей, учителей физкультуры, к тому, как мы работаем с нашими детьми. Поэтому этому вопросу будет уделено особое внимание", - приводятся на сайте слова Здунова. Он отметил, что по данному показателю Дагестан должен быть в первой десятке по стране.

"Министерство по физической культуре и спорту, министерство образования и науки и министерство по делам молодежи - все, кто работает с молодежью, соприкасается с ней - будут за это отвечать. Провести ГТО ничего не стоит, это организационная часть. Его можно проводить в спортзалах школ и университетов. В каждом районе должен быть назначен ответственный", - сказал премьер-министр, отметив, что каждый глава муниципалитета будет нести персональную ответственность за внедрение комплекса ГТО.

Как сообщается на сайте, в ходе совещания также было предложено включить уровень внедрения комплекса ГТО одним из критериев при подведении ежегодного итога достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления для получения грантов главы Дагестана. "Кроме того, предложено проводить в муниципалитетах фестивали ГТО, какие проводились в Махачкале на республиканском уровне", - заключили в пресс-службе.

Комплекс ГТО в Дагестане

Дагестан одним из первых регионов России приступил к работе по внедрению комплекса ГТО. В сентябре 2014 года распоряжением главы республики был утвержден план мероприятий поэтапного внедрения ГТО в регионе. В рамках реализации этого плана был создан Республиканский центр тестирования ГТО, а также в районах и городах региона - муниципальные центры тестирования.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" предусматривает подготовку к выполнению и выполнение людьми разного возраста установленных нормативов различной трудности. Комплекс ГТО, действовавший во времена СССР, был возрожден в России в 2014 году.