Фестиваль городской культуры "Летняя платформа" пройдет в Нальчике в конце августа

ТАСС, 15 августа. Сезонный фестиваль городской культуры в Нальчике пройдет с 22 по 25 августа. Организаторы обещают представить на нем широкий спектр современной культуры, сообщается на официальном сайте городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики.

"[Это] первый городской фестиваль на Кавказе, представляющий широкий спектр современной культуры - от музыкального андеграунда и фольклора, до паблик арта и нового документального кино", - говорится в сообщении.

На фестиваль приедут художники, музыканты и специалисты из разных регионов, чтобы представить свое видение современной культуры и пообщаться с местными артистами. Три основных направления "Летней платформы" - это стрит-арт акция, открытый лекторий и музыкальная программа. Фестиваль пройдет в Танцзале Парка культуры и отдыха и на прилегающих территориях.

Как рассказала ТАСС организатор фестиваля, директор арт-зала "Платформа", Оксана Шухостанова, художники из разных регионов вместе с местными творцами в исторической части города на пешеходной улице создадут арт-объект, разрисовав одну из стен. С лекциями на фестиваль приедут урбанисты, чтобы поделиться своим опытом. "У нас Франция, Великобритания, Армения, Азербайджан, Белоруссия", - перечислила страны, откуда приедут участники фестиваля собеседница агентства, добавив, что фестиваль привлекает к себе большой интерес.