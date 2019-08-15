Русский музыкально-драматический театр Ингушетии проведет гастроли в Крыму

МАГАС, 15 августа. /ТАСС/. Русский музыкально-драматический театр Ингушетии покажет в Крыму два спектакля 19 и 20 августа, сообщила ТАСС директор театра Зара Базоркина.

"С 19 по 20 августа включительно в рамках Года театра мы проведем гастроли в Крыму, на сцене Ялтинского театра имени Чехова мы покажем два спектакля: "Две стрелы" Александра Володина и "Риск" Эдуардо де Филиппо. Мы подали заявку в Минкультуры РФ в рамках федеральной программы "Большие гастроли", нам ее одобрили", - сказала Базоркина.

По ее словам, театр уже бывал с гастролями в Крыму - предыдущие показы прошли при полном аншлаге.

"Мы там были два года назад, играли тоже два спектакля. Зал был заполнен зрителями, что, конечно же, нам было приятно. В этот раз билеты уже поступили в продажу, и их активно скупают зрители", - добавила собеседница агентства.

Программа "Большие гастроли" реализуется Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности министерства культуры РФ с 2014 года и является крупнейшим театральным проектом России.