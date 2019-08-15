В столице Кабардино-Балкарии пройдет фестиваль "Седьмая скорость"

НАЛЬЧИК, 16 августа. /ТАСС/. Туристический автомотофестиваль "Седьмая скорость" пройдет в пятницу в Нальчике, на нем ожидаются гости из всех регионов России. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарии Ольга Погребняк.

"16 августа в городе Нальчике пройдет уже ставший традиционным третий туристический автомотофестиваль "Седьмая скорость". С каждым годом все больше и больше зрителей приезжают посетить это яркое мероприятие, в этом году ожидается, что приедут представители из всех регионов страны", - сказала Погребняк.

По ее словам, на одной площадке будет организована автомобильная выставка с презентациями популярных видов туризма: экстремального, автомобильного и др. Гости смогут познакомиться с продукцией, производимой в Кабардино-Балкарии. Ежегодно участники фестиваля могут посмотреть как на раритетные, так и на современные автомобили, неизменной популярностью пользуется мототехника.

"Одной из особенностей фестиваля станет выставка-ярмарка туристских продуктов. Свои товары и услуги представят компании различных туристических направлений", - отметила Погребняк.

На фестивале подготовлена музыкальная программа. "На сцене будут играть диджеи, композиции которых звучат не только в Нальчике, но и на известных европейских танцевальных площадках. Вечерняя часть концертной программы (с 19:00 до 22:00 мск) будет состоять из выступлений коллективов, которые принципиально играют вживую. Этно-композиции групп "Хатти", Isaria, "5642" подготовлены специально для фестиваля "Седьмая Скорость", - добавила Погребняк.

Автомотофестиваль "Седьмая Скорость" пройдет при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, рабочей группы по развитию автотуризма в России при экспертном совете комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, Общенациональной ассоциации автомототуризма и органов государственной власти КБР.