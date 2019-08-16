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Врачи перевели в общую палату трехлетнего ребенка, который провел два дня в омском лесу

Там он находится вместе с родителями

ОМСК, 16 августа. /ТАСС/. Трехлетний мальчик, который после двухдневных скитаний по омской тайге был помещен для реабилитации в реанимационное отделение Большереченской районной больницы, переведен в общее отделение, состояние ребенка удовлетворительное.

Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь регионального Минздрава Анна Никитенко.

"На данный момент состояние ребенка удовлетворительное. Вчера более двух часов с ним работал психолог. У мальчика хороший аппетит. Он переведен в общую палату, где пребывает вместе с родителями. Ребенок пробудет под динамическим наблюдением врачей ориентировочно до понедельника", - сказала Никитенко.

 

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