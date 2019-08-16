"Уральские авиалинии" открывают ежедневные прямые рейсы из Благовещенска в Москву

ТАСС, 16 августа. Авиакомпания "Уральские авиалинии" запускает прямые ежедневные авиарейсы сообщением Благовещенск - Москва в связи с увеличением пассажиропотока в этом направлении в два раза. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Амурской области.

"Перевозчик приступил к выполнению программы полетов из аэропорта Благовещенска в московский аэропорт Домодедово и предлагает пассажирам прямой беспересадочный полет <...>. По итогам семи месяцев текущего года на московском направлении выполнено 487 рейсов, перевезено 127,3 тыс. пассажиров - это в 2 раза больше, чем за аналогичный период в 2018 году", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пассажиров будет перевозить новый самолет Airbus A320 neo, который сможет перевозить 176 пассажиров. В аэропорт Благовещенска самолет по расписанию прибывает в 07:25 по местному времени, вылет в Москву - в 08:40.

В настоящее время на маршруте Москва - Благовещенск - Москва прямые рейсы выполняют авиакомпании "Северный ветер"/"Икар" и "Сибирь", а также "Уральские авиалинии" с промежуточной посадкой в Екатеринбурге.