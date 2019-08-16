Эксперт из Франции претендует на вознаграждение за критику системы онлайн-выборов Москвы

Ранее эксперт-криптограф из Франции Пьеррик Годри указал на уязвимости в системе московского электронного голосования. В свою очередь, в пресс-службе департамента информационных технологий (ДИТ) отметили, что ключи шифрования в московской системе онлайн-голосования действительно недостаточно стойкие, их планируют усовершенствовать к выборам в Мосгордуму 8 сентября.

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Часть денежного вознаграждения за взлом системы столичных онлайн-выборов может получить французский эксперт, обнаруживший слабость в ее защите. Об этом сообщил ТАСС в пятницу глава Общественного штаба по наблюдению и контролю за выборами депутатов в Мосгордуму седьмого созыва Алексей Венедиктов.

"Думаю, что мсье Годри вполне может претендовать на большую часть приза, хотя собственно взлома не было. Но он сильно помог, указав на слабое место в длине ключа. В понедельник штаб обсудит это с IT-шниками. Я лично буду за то, чтобы Пьеррик Годри точно получил большую часть награды", - сказал Венедиктов.

Как уточнили ранее в пресс-службе ДИТ, помимо изменения длины ключа планируется перейти на другой принцип формирования случайных элементов кода. Он будет основан, как правильно отметил французский коллега столичных IT-специалистов, на уникальных транзакциях из самого браузера пользователя, а не на генераторе случайных чисел.

"Мы гордимся, что такой авторитет в криптографии как Пьеррик Годри заинтересовался экспериментом и подсказал нам, как улучшить шифрование", - сказал Венедиктов.

Ранее глава штаба заявил, что 2 млн рублей могут получить хакеры, которые взломают систему электронного голосования в ходе ее тестирования перед выборами в Мосгордуму седьмого созыва.

Выборы в Мосгордуму

Выборы депутатов в столичный парламент назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатов и 39 самовыдвиженцев. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.

Эксперимент по электронному голосованию будет проведен в избирательных округах № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует проведение пилотного электронного голосования на выборах в Мосгордуму. 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.

Чтобы проголосовать онлайн, необходимо подать заявление через личный кабинет на портале мэра Москвы с 24 июля по 4 сентября включительно. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.