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Сбой произошел в работе "Ростелекома"

По информации сервиса Downdetector, большинство пользователей не могут подключиться к интернету

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Перебои в работе сервисов телекоммуникационной компании "Ростелеком" наблюдаются крупных городах России в пятницу. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Отмечается, что 91% пользователей не могут подключиться к интернету, у 5% наблюдается сбой в работе всех сервисов, еще 2% жалуются на проблемы с работой ТВ.

"Ростелеком" - российская телекоммуникационная компания. Предоставляет услуги местной и дальней телефонной связи, широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения, сотовой связи.

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Россия
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