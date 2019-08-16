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Карелия получит 99 млн рублей на закупку медицинского оборудования

Средства выделили из резервного фонда правительства России

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 августа. /ТАСС/. Почти 100 млн рублей направлено из федерального бюджета на закупку оборудования для медицинских учреждений Карелии. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Минздрава республики.

"Из резервного фонда правительства РФ выделены бюджетные ассигнования в размере 99 млн рублей на приобретение медицинского оборудования", - сообщили в пресс-службе.

По информации министерства, 4,5 млн рублей получат Сегежская центральная районная больница и Межрайонная больница № 1 в городе Костомукша. Организации потратят средства на покупку видеоэндоскопического оборудования.

Еще 90 млн рублей будут направлены на оснащение республиканской больницы имени В. А. Баранова - отделения травматологии и ортопедии, кардиохирургического отделения, отделения урологии и операционного блока.

Просьбу о выделении средств направил кабмину глава Карелии Артур Парфенчиков.

Теги
Парфенчиков, Артур ОлеговичРоссияКарелия
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