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Северный Кавказ

Малоимущим семьям в Дербентском районе Дагестана помогут собрать первоклассников в школу

Более 35 детей будут обеспечены необходимыми школьными принадлежностями в рамках благотворительной акции "Собери ребенка в школу"

МАХАЧКАЛА, 16 августа. /ТАСС/. Социальные работники Дербентского района Дагестана помогут малоимущим, неполным и многодетным семьям собрать детей в школу. Более 35 детей будут обеспечены всем необходимым за счет единовременной выплаты и спонсорской помощи, сообщила в пятницу пресс-служба министерства труда и соцразвития республики.

"В преддверии нового учебного года подведомственное учреждение Министерства труда Дагестана, центр социального обслуживания населения в Дербентском районе, проводит благотворительную акцию "Собери ребенка в школу"… В этом году благодаря единовременной выплате, предусмотренной для первоклашек из данной категории граждан и спонсорской помощи, более 35 детей Дербентского района, идущих в первый класс, будут обеспечены всеми необходимыми школьными принадлежностями", - говорится в сообщении.

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