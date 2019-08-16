Малоимущим семьям в Дербентском районе Дагестана помогут собрать первоклассников в школу

МАХАЧКАЛА, 16 августа. /ТАСС/. Социальные работники Дербентского района Дагестана помогут малоимущим, неполным и многодетным семьям собрать детей в школу. Более 35 детей будут обеспечены всем необходимым за счет единовременной выплаты и спонсорской помощи, сообщила в пятницу пресс-служба министерства труда и соцразвития республики.

"В преддверии нового учебного года подведомственное учреждение Министерства труда Дагестана, центр социального обслуживания населения в Дербентском районе, проводит благотворительную акцию "Собери ребенка в школу"… В этом году благодаря единовременной выплате, предусмотренной для первоклашек из данной категории граждан и спонсорской помощи, более 35 детей Дербентского района, идущих в первый класс, будут обеспечены всеми необходимыми школьными принадлежностями", - говорится в сообщении.