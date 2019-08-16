Ливни, град и смерчи над морем ожидаются в Сочи в ближайшие дни

СОЧИ, 16 августа. /ТАСС/. Спасатели объявили экстренное предупреждение по комплексу неблагоприятных метеоявлений в Сочи, с пятницы и до понедельника на курорте ожидаются ливни с грозами и градом, подъем воды в реках, сели, над Черным морем возможны смерчи, сообщается на сайте пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"До конца суток 16 августа, а также в течение суток 17, 18 и 19 августа на территории Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: местами сильные дожди, ливни с грозами, градом. На реках резкие подъемы уровней воды, на отдельных водотоках с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селей малого объема в горной зоне", - говорится в сообщении.

Также экстренное предупреждение объявлено по формированию смерчей. "До конца суток 16 августа, а также в течение суток 17,18 и 19 августа на участке Магри - Веселое в Сочи имеется опасность формирования смерчей над морем", - добавили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время в Сочи облачно, временами дождь, температура воздуха достигает 27 градусов.