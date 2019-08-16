Специалисты не выявили домашнего масла в торговых точках района Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 16 августа. /ТАСС/. Подсолнечное масло без маркировки не было обнаружено в магазинах Тереньгульского района Ульяновской области. Об этом сообщила в пятницу ТАСС заместитель министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий региона Наталья Снежинская.

Ранее семь человек, в том числе два ребенка, были госпитализированы в областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи и детскую клиническую больницу. Все они употребляли в пищу растительное масло, изготовленное частным лицом из Тереньгульского района в домашних условиях.

"Поручение было пройти все торговые точки Тереньгульского района и посмотреть, чтобы данное масло без маркировки не попало в сельские магазины. Сейчас обход торговых точек заканчивается, на настоящий момент ни в одной из них такого масла не обнаружено", - сказала собеседница агентства.

Снежинская добавила, что магазины не имеют права брать масло без сертификата качества. "Тем не менее, наши сотрудники решили обойти все магазины района, чтобы в этом убедиться", - отметила заместитель министра.

Она также уточнила, что отравление жителей растительным маслом пока лишь одна из версий. "На сегодняшний день следственные органы не подтвердили, что это произошло именно из-за масла", - добавила собеседница агентства.

Министерство здравоохранения региона сообщило об одном умершем из семи госпитализированных. Как пояснил ТАСС исполняющий обязанности прокурора Тереньгульского района региона Виталий Сураев, еще одна женщина умерла ранее - 3 августа, пока нельзя утверждать, что эти события связаны. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Производство либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц").