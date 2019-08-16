Центр паллиативной помощи составляет списки нуждающихся в незарегистрированных препаратах

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Центр паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы формирует списки семей, в которых детям для лечения требуются незарегистрированные в РФ лекарственные препараты. Об этом сообщила в пятницу руководитель центра и основатель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер.

"Мы собираем списки семей, которые используют эти препараты и готовы сообщить о себе <...> В центре паллиативной помощи в Москве ребята заполняют таблицы по письму из правительства, а департамент здравоохранения формирует списки и договорился с Минздравом, что списки будут пополняться и передаваться регулярно", - написала она на своей странице в Facebook.

Федермессер также рассказала об идее проведения консилиумов для того, чтобы "получить заключение по всем пациентам о том, что они нуждаются в этих препаратах", и "убрать риски уголовного преследования".

Она отметила, что некоторые из таких лекарств являются жизненно необходимыми для больных детей. "Я не знаю, почему до сих пор ректальный диазепам в свечах и микроклизмах, морфин в сиропе, фризиум и мидазолам в таблетках не используются в России, хотя являются препаратами первого выбора для детей с хроническим болевым синдромом или для пациентов с эпилепсией", - добавила Федермессер.

Кроме того, руководитель Центра паллиативной помощи разместила у себя на странице открытое письмо от 82 матерей детей с различными заболеваниями, которые просят власти страны разрешить ситуацию с применением нелегализованных в России противоэпилептических препаратов. Федермессер добавила, что данное обращение было перенаправлено в Минздрав РФ за компетентным ответом.

Задержания из-за лекарств

Ранее в пятницу замдиректора детского хосписа "Дом с маяком" Лидия Мониава сообщила, что сотрудники таможни задержали на почте мать тяжелобольного ребенка, которая пыталась получить сильнодействующий лекарственный препарат, заказанный через интернет.