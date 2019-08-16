Центр паллиативной помощи составляет списки нуждающихся в незарегистрированных препаратах

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Центр паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы формирует списки семей, в которых детям для лечения требуются незарегистрированные в РФ лекарственные препараты. Об этом сообщила в пятницу руководитель центра и основатель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер.
"Мы собираем списки семей, которые используют эти препараты и готовы сообщить о себе <...> В центре паллиативной помощи в Москве ребята заполняют таблицы по письму из правительства, а департамент здравоохранения формирует списки и договорился с Минздравом, что списки будут пополняться и передаваться регулярно", - написала она на своей странице в Facebook.
Федермессер также рассказала об идее проведения консилиумов для того, чтобы "получить заключение по всем пациентам о том, что они нуждаются в этих препаратах", и "убрать риски уголовного преследования".
Она отметила, что некоторые из таких лекарств являются жизненно необходимыми для больных детей. "Я не знаю, почему до сих пор ректальный диазепам в свечах и микроклизмах, морфин в сиропе, фризиум и мидазолам в таблетках не используются в России, хотя являются препаратами первого выбора для детей с хроническим болевым синдромом или для пациентов с эпилепсией", - добавила Федермессер.
Кроме того, руководитель Центра паллиативной помощи разместила у себя на странице открытое письмо от 82 матерей детей с различными заболеваниями, которые просят власти страны разрешить ситуацию с применением нелегализованных в России противоэпилептических препаратов. Федермессер добавила, что данное обращение было перенаправлено в Минздрав РФ за компетентным ответом.
Задержания из-за лекарств
Ранее в пятницу замдиректора детского хосписа "Дом с маяком" Лидия Мониава сообщила, что сотрудники таможни задержали на почте мать тяжелобольного ребенка, которая пыталась получить сильнодействующий лекарственный препарат, заказанный через интернет.
По ее данным, было возбуждено уголовное дело. Этот случай стал уже вторым за последнее время: месяц назад была задержана Елена Боголюбова, также заказавшая лекарство, назначенное врачом. Уголовное дело в отношении нее не возбуждали. Год назад фигуранткой дела стала Екатерина Коннова, пытавшаяся перепродать незарегистрированное в России сильнодействующее лекарство. Дело вскоре было закрыто.
В свою очередь в ФТС сообщили, что уголовное дело возбуждено по факту незаконного ввоза на территорию РФ препарата "Фризиум", который не зарегистрирован в России, а задержанная при попытке получить препарат женщина проходит по делу как свидетель.