Женщину задержали за попытку получить "Фризиум". Что надо знать про это лекарство

Вечером 15 августа директор Детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава написала на своей странице в Facebook, что еще одну маму тяжелобольного ребенка задержали, когда она пыталась получить посылку с лекарством. Это лекарство — "Фризиум", оно не зарегистрировано в России и в наших аптеках не продается. Женщина купила его за рубежом по интернету, но без разрешения ввезти его в страну легально нельзя.
В прошлом месяце такая же история произошла с москвичкой Еленой Боголюбовой. Уголовное дело против нее не возбуждали. Но и нужное лекарство ее тяжелобольной ребенок не получил.
Рассказываем, что известно об этой истории и почему родители пытаются покупать препарат, который нельзя провозить в Россию.
Что известно о женщине?
Это не подопечная Детского хосписа "Дом с маяком", у ее ребенка эпилепсия. Ее отпустили, она находится дома, но отказывается общаться со СМИ. "Она в очень подавленном состоянии, всю ночь не спала и не знает, что дальше делать с лекарствами для ребенка", — говорит Мониава. Фамилию женщины она не называет.
Возбуждено ли уголовное дело?
В Следственного комитета России ТАСС сообщили, что СК не возбуждал и не расследует такого дела. При этом ранее Лида Мониава сообщила, что дело возбуждено. "Статью я не знаю, мы предполагаем, что по факту контрабанды психотропных веществ, — говорит она. — В каком статусе она будет проходить, пока неизвестно. Мы надеемся, что как свидетель, но ее статус может измениться".
Что такое "Фризиум" и почему его нельзя провозить в Россию?
"Фризиум" – это противосудорожный препарат. Он не зарегистрирован в России и не продается в наших аптеках, купить его можно только за рубежом через интернет. "Фризиум" входит в список психотропных. Оборот таких препаратов в нашей стране ограничен, а меры контроля за ним ужесточены.
Как объясняет Мониава, врачи не выписывают рецепты на незарегистрированные в России препараты. Они только могут рекомендовать их родителям в такой-то дозировке. Но эта рекомендация не дает право на провоз такого лекарства.
Почему же у нас назначают лекарство, которое нельзя купить?
Как объясняет Лида Мониава, есть легкие формы болезни, при которых действительно помогают доступные в России лекарства. Пациенты, которым рекомендуют "Фризиум" – это "тяжелые" пациенты. "Им врачи на протяжении всей жизни пробовали подбирать десятки разных комбинаций препаратов, но судороги это не снимает, — говорит Мониава. — Родители видят разницу: когда ребенок на отечественных препаратах, его все время скручивает, выкручивает, и по сто раз в день судороги. Когда ребенок на "Фризиуме" и сабриле (еще один незарегистрированный препарат – ТАСС) — он может нормально жить. Состояние меняется на глазах".
В то же время, 16 августа в пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что министерство оценит эффективность "Фризиума". Российская противоэпилептическая лига готовит экспертное заключение в том числе о возможности замены этого препарата комбинациями зарегистрированных препаратов.
А почему нельзя зарегистрировать препарат?
Как сообщают в Минздраве РФ, решение вопроса о регистрации лекарства в нашей стране является исключительным правом разработчика препарата. Производитель "Фризиума", по данным Минздрава, "никогда не представлял его на регистрацию и не проводил проверку его эффективности и безопасности у пациентов" в России.
Есть ли способ законно получить такие препараты?
Да. По данным Минздрава, разрешение на ввоз может быть получено по заявлению:
- медицинской, научной, образовательной организации;
- производителя либо разработчика лекарственного средства;
- организации оптовой торговли, в срок, не превышающий пяти рабочих дней.
В Минздраве также сообщают, что с 2017 года ведомство выдало более трех тысяч разрешений на ввоз незарегистрированных препаратов, а с начала 2019 года выдано 1018 соответствующих разрешений.
Как объясняет директор по методической работе Детского хосписа "Дом с маяком" Наталья Савва, сейчас, чтобы получить такое лекарство, нужно получить заключение консилиума федеральной клиники. Тогда Минздрав сможет его закупить. Но, по словам Натальи Савва, на практике врачи часто боятся назначать такие препараты, потому что они сильнодействующие и незарегистрированные, и пациентов на такой консилиум могут просто не направлять.
Что можно сделать, чтобы такое не повторялось?
Как говорят в "Доме с маяком", выход – это адресные закупки. Детский хоспис предложил пациентам, которым нужны подобные лекарства, сообщить о себе. Таких пациентов оказалось более двух тысяч, данные уже переданы в министерство здравоохранения. "Мы ждем, когда по этим спискам проведут адресную закупку, — говорит Лида Мониава. – И в будущем, если кому-то понадобится это лекарство, то можно будет попросить внести себя в реестр".
Подробная инструкция о том, как попросить включить себе в такой реестр, есть в посте Лиды Мониава на Facebook.