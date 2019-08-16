Женщину задержали за попытку получить "Фризиум". Что надо знать про это лекарство

Вечером 15 августа директор Детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава написала на своей странице в Facebook, что еще одну маму тяжелобольного ребенка задержали, когда она пыталась получить посылку с лекарством. Это лекарство — "Фризиум", оно не зарегистрировано в России и в наших аптеках не продается. Женщина купила его за рубежом по интернету, но без разрешения ввезти его в страну легально нельзя.

В прошлом месяце такая же история произошла с москвичкой Еленой Боголюбовой. Уголовное дело против нее не возбуждали. Но и нужное лекарство ее тяжелобольной ребенок не получил.

Рассказываем, что известно об этой истории и почему родители пытаются покупать препарат, который нельзя провозить в Россию.