Саперы обнаружили в крепости Керчь склад авиабомб времен Великой Отечественной войны

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Саперы центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России при обследовании крепости Керчь в Крыму обнаружили склад авибомб времен Великой Отечественной войны, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"Специалисты Центра "Лидер" МЧС России во время работ по разминированию территории крепости Керчь обнаружили склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Найденные опасные находки были идентифицированы как осколочные авиабомбы весом 2,5 кг каждая в количестве 1700 шт. и одна фугасная авиабомба весом 100 кг", - говорится в сообщении.

Все найденные боеприпасы были извлечены из земли и уничтожены на специальном полигоне.

Крепость Керчь, также иногда именуемая фортом Тотлебен, располагается на мысе Ак-Бурун в районе Керченского пролива и была построена во второй половине XIX века, как форпост Российской империи на Черном море.

Перед началом Великой Отечественной войны в ней хранились большие запасы артиллерийских снарядов, фугасных бомб, гранат и боеприпасов различных типов. Разминирование крепости ведется с 2015 года, саперы уничтожили более 20 тыс. взрывоопасных предметов.