Власти Сочи сообщили, что сильный ливень не повлиял на систему жизнеобеспечения города

СОЧИ, 17 августа. /ТАСС/. Сильный ливень, который прошел в Сочи в субботу утром, не повлиял на систему жизнеобеспечения города Сочи, движение транспорта не нарушено, мониторинговые группы продолжают работать в круглосуточном режиме. Об этом сообщается на сайте администрации Сочи.

"За прошедшую ночь на курорте единовременно выпало более 70 мм осадков. Залповый ливень не повлиял на систему жизнеобеспечения города Сочи. Движение транспорта не нарушено. Мониторинговые группы продолжают работать в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении мэрии.

По данным регионального управления МЧС, заявок о подтоплении к ним не поступало. "Силы и средства находятся в режиме повышенной готовности. Организована работа оперативных мониторинговых групп. Специалисты ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю используют информационные системы мониторинга для контроля за обстановкой. Информация о происшествиях, связанных с сильными осадками, не поступала", - сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В пресс-службе ведомства добавили, что экстренное предупреждение о сильных осадках и формировании смерчей на территории города продолжает действовать, сохраняется вероятность резкого подъема уровня воды в реках и схода селей в горах.

Утром в субботу в социальных сетях пользователи разместили фото и видео сильного дождя в Сочи и бурных потоков воды на улицах города. По словам очевидцев, подтопленными оказались улицы Виноградная, Тепличная, Пластунская, район Бытхи, Ареды, Ривьерский мост, движение на них пешеходов и транспорта было затруднено.

В пятницу спасатели объявили экстренное предупреждение о неблагоприятных метеоявлениях в Сочи: с пятницы и до понедельника на курорте ожидаются ливни с грозами и градом, подъем воды в реках, сели, над Черным морем возможны смерчи. По информации пресс-службы мэрии курорта, все службы жизнеобеспечения Сочи переведены в режим повышенной готовности, подготовлены все силы и средства для эвакуации жителей.