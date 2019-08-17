Власти КНР выделили $130 млн для поддержки регионов, пострадавших от тайфуна и наводнений

ПЕКИН, 17 августа. /ТАСС/. Власти Китая выделили из бюджета 920 млн юаней ($130 млн) для оказания экстренной помощи 15 провинциям и приравненным к ним административно-территориальным единицам страны, пострадавшим в августе от наводнений и тайфуна "Лекима". Об этом сообщило в субботу Министерство по чрезвычайным ситуациям КНР.

Как говорится в заявлении ведомства, такое решение было принято по распоряжению премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна после серии правительственных совещаний.

"Эти средства будут использованы для проведения спасательных работ, оперативной эвакуации населения и его обустройства, для минимизации ущерба и принятия всех возможных мер по предотвращению жертв и недопущению того, чтобы кто-то пострадал, для скорейшей нормализации жизнедеятельности в зонах бедствия", - отмечается в документе.

Согласно опубликованной информации, более трети от общей суммы предоставленной финансовой государственной поддержки пойдет на ликвидацию последствий стихийных бедствий в граничащем с Россией северо-восточном регионе и прилегающей к нему с юга провинции Хэбэй.