Бювет-книгу с отрывками произведений Лермонтова откроют к осени в Железноводске

ПЯТИГОРСК, 17 августа. /ТАСС/. Профиль лермонтовской княжны Мэри украсит бювет-книгу в Железноводске (Ставропольский край), который откроют осенью, сообщила пресс-служба горадминистрации в субботу.

"Строители почти завершили внутреннюю отделку будущего бювета и подготовили фасад к облицовке металическими конструкциями. На металлические листы лазером нанесли отрывки произведений Михаила Лермонтова и иллюстрации к ним, которые в точности повторяют почерк и рисунки великого поэта. Фасад здания будет архитектурно подсвечен в едином ансамбле с площадью", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, внутри бювета находится источник № 56, вода в котором по минеральному составу отличается от традиционных минеральных вод Железноводска.

В Железноводске Лермонтов бывал неоднократно, поэт приезжал в город-курорт на лечение и на отдых. Именно из Железноводска он поехал на дуэль, которая прошла у подножия горы Машук в Пятигорске, где и был убит.

Лермонтовский источник - самый первый из открытых в Железноводске. Его обнаружили в 1810 году доктор Гааз и кабардинский князь Измаил-бей Атажуков. Князь назвал источник Константиновским, потом его стали называть Ленивым, а в 1964 году, в честь 150-летия со дня рождения Лермонтова, переименовали в Лермонтовский. В 1988 году рядом с источником был установлен памятник русскому поэту и обустроен сквер его имени.

Считается, что именно с Лермонтовского источника зародился курорт Железноводск. В 1916 году был построен бювет, где пациенты могли набирать и принимать воду. На территории были организованы первые ванны для отдыхающих, вблизи построена Казенная гостиница, в 1943 году уничтоженная гитлеровцами. Павильон Лермонтовского бювета относится к памятникам истории и охраняется государством.