Власти Перми направят пострадавшим в ДТП с автобусом адресную муниципальную помощь

ПЕРМЬ, 17 августа. /ТАСС/. Пострадавшие в ДТП с автобусом в Перми получат адресную муниципальную помощь от администрации города. Об этом сообщила в субботу ТАСС заместитель главы администрации Перми Лидия Королева.

"Департаменту социальной политики администрации города Перми организовать работу по выплате адресной социальной муниципальной помощи - это распоряжение, подписанное Самойловым. Сейчас мы рассылаем его всем службам", - сказала она.

В результате ДТП погибла женщина. Пострадали 32 человека, в том числе 10 детей.

Днем в субботу автобус "НефАЗ", ехавший из центра города в микрорайон "Гайва", врезался в бетонную стену здания компании "ЖБК-7", получив значительные повреждения. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, маршрутный автобус въехал в стену строительного магазина.

По предварительной версии властей города, ДТП произошло из-за неисправности автобуса.