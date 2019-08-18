Дорожные службы восстановили ограниченный из-за паводка проезд к восьми селам в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 18 августа. /ТАСС/. Сотрудники дорожных служб Приморья за прошедшие сутки восстановили ограниченный ранее из-за паводка проезд автотранспорта к восьми населенным пунктам, сообщила в воскресенье пресс-служба администрации края.

Еще 25 участков дорог в девяти районах края остаются частично или полностью ограничены для проезда из-за воды, при этом за сутки дорожные службы смогли восстановить проезд на некоторых участках. "В Красноармейском районе восстановлен проезд на 3-м км автодороги Лукьяновка-Новополтавка к селам Саровка, Новокрещенка и Покровка. В Ханкайском районе восстановлен проезд к населенным пунктам Михайловка, Троицкое, Пархоменко, Алексеевка, Турий Рог. В Шкотовском районе после спада воды восстановлено движение у поселка Смоляниново через реку Лобога на 49-м километре автодороги Артем-Находка-Порт Восточный", - говорится в сообщении.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Уссурийском городском округе, где нет проезда в села Яконовка, Корсаковка, Кроуновка, Богатырка, Монакино, Кугуки, Линевичи, Утесное.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, из-за подъема воды в реке Раздольной отмечен рост уровня рек Раковка и Комаровка. В месте их слияния за последние 12 часов вода поднялась на 87 см и затопила парк "Зеленый остров", улицы Вейса и Лазо.

"Продолжается работа по предотвращению затопления района многоэтажной жилой застройки на "7 Ветрах". Там установлена водоналивная дамба, работает мотопомпа и три пожарных насосных станции. Непростая ситуация в районе Солдатского озера: вода прибывает, водоем выходит из берегов, наблюдаются подтопления на улицах Виноградной и переулке Степном", - отмечается в сообщении.

В Приморском крае продолжается вызванный затяжными дождями паводок. Режим ЧС действует в семи муниципальных образования. Подтоплено более 287 домов и 1499 придомовых территорий.