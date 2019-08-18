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Умер экс-гендиректор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Жак Диуф

Ему был 81 год

ТАСС, 18 августа. Бывший генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Жак Диуф умер в возрасте 81 года. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье на официальном сайте организации заявлении.

Вступивший 1 августа в должность гендиректора ФАО Цюй Дунъюй выразил соболезнования в связи со смертью Диуфа и отметил его усилия в борьбе с распространением голода по всему миру. "Старания Диуфа по искоренению голода и улучшению продовольственной и сельскохозяйственной безопасности увековечены в памяти премией ФАО имени Жака Диуфа", - отметили в организации.

Диуф возглавил ФАО в январе 1994 года и занимал пост генерального директора вплоть до декабря 2011 года. На протяжении всей своей рабочей деятельности он неустанно боролся с бедностью, голодом и недоеданием. В 2014 году Диуф был назначен специальным послом ФАО по странам зоны Сахеля и Африканского рога.

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